Yann Sommer vuole solo l'Inter. Il Bayern Monaco sta prendendo il 27enne spagnolo David Raya dal Brentford e può dare il via libera al 34enne nazionale svizzero.



Intanto lo Shakhtar Donetsk non abbassa le pretese per il 21enne ucraino Anatolij Trubin, così i nerazzurri possono tornare su Emil Audero della Sampdoria come secondo portiere.