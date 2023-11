David Raya non può scendere in campo per l'Arsenal nella gara contro la sua ex squadra, il Brentford. Ma non per squalifica o infortunio: le regole della Premier League stabiliscono infatti che se un giocatore è in prestito, allora non può giocare contro la società che ne detiene il cartellino. E' il caso di Raya, che l'Arsenal riscatterà per 27 milioni di sterline ma che al momento è ancora un giocatore delle Bees. E allora spazio al secondo Ramsdale.