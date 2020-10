"Il Chelsea in questo momento potrebbe essere il problema minore: un'operazione spalmando il riscatto su più anni potrebbe essere possibile. Lui poi si ridurrebbe l'ingaggio per la Juve, assolutamente e senza pensarci". Ci eravamo lasciati così. Era l'estate 2018 quando Rayden ci raccontava per la prima volta l'amore immenso di Alvaro Morata per la Juventus. Per Torino, per quei colori. La sua casa. Certo, Madrid è la sua prima casa, lì dove è nato, cresciuto, dove è tornato a più riprese. Ma Torino. Beh, Torino è speciale, è più di un pezzo di cuore. Oggi, due anni dopo, a quella frase basta solo sostituire la squadra partenza, non più il Chelsea ma l'Atletico Madrid, per ritrovare quanto accaduto poco più di un mese fa. È come una profezia, una verità che ritorna a galla nel modo più bello. Proprio da qui siamo ripartiti con Rayden, artista torinese tra i più cari amici di Morata: "È successo davvero. È andata proprio così. Ha tolto 5 milioni all'anno. Incredibile, davvero. Un gesto d'amore. È contentissimo. Le motivazioni nella vita contano tantissimo, fanno la differenza. Quando ha voglia di dimostrare, sta dando tutto, è l'uomo in più della squadra. Lo si vede, al netto dei gol annullati. Sono molto felice, perché i fatti lo dimostrano: quando rinunci ai soldi, vuoi fortemente qualcosa e in campo sei così determinante è una gioia immensa. Per chi gli vuole bene poi... Questo ragazzo è nato e cresciuto a Madrid, rinuncia alla sua città a quell'ingaggio per venire a Torino. Casa sua è questa. In un mondo come quello attuale ha un valore inestimabile. Per me averlo qua poi è stupendo".

