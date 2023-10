Oscar Trejo, capitano del Rayo Vallecano, ha deciso di rinunciare al proprio ruolo e alla fascia in campo per via delle azioni compiute dalla società negli ultimi tempi. Il calciatore lamenta il cambio di rotta impresso dalla proprietà, che ha smesso di pagare gli affitti alle ragazze della squadra femminile, ha tagliato i fondi alle giovanili, ha presentato a un calciatore un contratto diverso da quello pattuito, ha bannato dallo stadio gli ultras ritenuti fastidiosi perché in clima di contestazione, ricorso alla cassa integrazione, abbonamenti a prezzi esosi.