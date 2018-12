Boxing Day 2018 - Interesting read for everyone. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and thereafter widely ignored by many! #respect #finoallafine https://t.co/HdpxUFGpFE — Andrea Agnelli (@andagn) 28 dicembre 2018

Sul suo account Twitter, il presidente della, scrive, in inglese: "Boxing Day 2018 - Interesting read for everyone. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and thereafter widely ignored by many!".Tradotto, in riferimento alla giornata di Serie A del 26 dicembre (Boxing day): "Una lettura interessante per tutti. Pubblicato nel 2015 dall'Unesco e ampiamente ignorato da tanti".Nel, unica fra i grandi club italiani,, e viene ringraziata dall'Unesco per il suo supporto.