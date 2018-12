Questo il commento della Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta del Napoli a Milano contro l'Inter: "Fischio d’inizio, Icardi calcia da metà campo e colpisce la traversa. San Siro ulula di meraviglia. Sembra l’inizio di una festa di emozioni e invece Inter-Napoli finirà quasi in rissa, dopo due espulsioni, rancori e vergogna. Al 36’ della ripresa Kalidou Koulibaly ferma Politano fallosamente e merita l’ammonizione. Il difensore ha i nervi a fior di pelle perché bersagliato ripetutamente da ululati razzisti. Quel giallo gli sembra beffardo, lo applaude. L’arbitro Mazzoleni, che ha fatto minacciare due volte la sospensione dallo speaker, anche per i cori offensivi palleggiati tra le tifoserie, è costretto a estrarre il rosso. L’Inter vince al secondo minuto di recupero con il Toro Lautaro, entrato da poco. Poi si fa cacciare anche Insigne per proteste e all’imbocco del tunnel divampano i veleni. La partita, rosolata alla viglia dai sospetti di De Laurentis, non poteva finire peggio"