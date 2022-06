Durante il calcio d'inizio della sfida tra Ungheria e Inghilterra, quando i nazionali inglesi hanno deciso di inginocchiarsi come simbolo nella lotta al razzismo, sono piovuti fischi dagli spalti scatenando un nuovo episodio di razzismo in Ungheria, nel paese che non è nuovo a situazioni del genere.



DISAPPUNTO - Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, intervenuto successivamente in conferenza stampa, si è espresso così in merito alla vicenda: "Sono molto sorpreso dai fischi. Ma penso sia questo il motivo per il quale lo facciamo, per educare la gente. Credo che i giovani possano essere educati solo dai più grandi. Continueremo a farlo per questo motivo"