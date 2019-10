Alfred Gomis, portiere del Dijon, ex Spal e Torino, parla al Corriere dello Sport del problema razzismo: "Se vuoi, lo batti. Tutti gli spogliatoi in Francia sono più internazionali che in Italia: così è facile integrarsi. Io mai insultato, ma leggere certe cose ferisce. Misure drastiche e stop alle partite, per farlo basta decidere".