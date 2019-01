Secondo Il Mattino non cambia la linea dettata da Carlo Ancelotti in casa Napoli: «Noi ci fermeremo al primo coro di discriminazione territoriale e al primo buu razzista. Le regole sono queste e vanno rispettate». "Matteo Salvini ha intimato alle istituzioni del pallone il dietrofront: «Le gare non vanno fermate per i cori. Sono convinto che chiudere le curve e sospendere le partite per colpa di pochi delinquenti sia la sconfitta del calcio», ha ribadito ancora una volta. Ma il calcio ha fatto spallucce. Senza andare allo scontro. Evitando di smentire il vice premier".



Il Napoli no. Il Napoli, invece, sia pure senza comunicati ufficiali, fa sapere che non ha cambiato idea. «C'è un protocollo e va rispettato. Non lo rispettano, ci fermiamo noi e poco importa se gli altri ci fanno gol», la posizione di Ancelotti sostenuta senza se e senza ma da De Laurentiis"