La leggenda del calcio bulgaro, l'ex attaccante dinel 1994, si vergogna per gli episodi di razzismo di cui si sono resi protagonisti i tifosi bulgari nella sfida contro l'Inghilterra, valida per le qualificazioni a Euro2020.Ospite di TUDN, Stoichkov è scoppiato a piangere in diretta: "Questa situazione mi causa lacrime e tristezza. La soluzione? Lasciare il campo, o più duramente, mandare via questi tifosi per cinque anni, senza che possano partecipare alle competizioni internazionali e di club. Le persone in Bulgaria non meritano di soffrire così per colpa loro". E poi, le lacrime. Di sofferenza.