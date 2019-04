Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha parlato a Sky Tg24 degli episodi di razzismo avvenuti durante la sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio: "Se decidiamo che è il Prefetto che può far interrompere la partita, significa che lo sport ha perso e che tutti devono accettare quella decisione. Ci vorrebbero pene esemplari, anche se ricordo che per il pubblico ci sono mezzi sofisticati per identificare chi si rende responsabile di questi episodi. In modo chirurgico cominciamo ad allontanare chi allo stadio ci va solo per fare casino".