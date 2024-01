Razzismo, Infantino: 'Casi di Udine e Sheffield ripugnanti e inaccettabili. Serve educazione nelle scuole'

Redazione CM

Sui propri canali social, Gianni Infantino, presidente Fifa, si è espresso su quanto avvenuto a Udine nella serata di ieri, quando agli orecchi di Mike Maignan sono arrivati cori razzisti a lui diretti dalla curva. Il portiere francese ha lasciato il campo. La partita è stata sospesa per poi riprendere dopo 10 minuti. Il numero uno del calcio mondiale ha ricordato anche l'episodio di Sheffield avvenuto a settembre. Nell'occasione, il portiere Wes Foderingham fu riempito di insulti di natura razzista a fine gara.



'EVENTI RIPUGNANTI E INACCETTABILI' - “Gli eventi di sabato a Udine e Sheffield sono assolutamente ripugnanti e del tutto inaccettabili. Non c’è posto per il razzismo - ha scritto Infantino - né per altre forme di discriminazione, nel calcio così come nella società. I giocatori interessati da quanto accaduto sabato hanno il mio pieno supporto. È necessario che TUTTE le parti interessate agiscano, a partire dall’istruzione nelle scuole, affinché le future generazioni comprendano che questo non è parte del calcio né della società".