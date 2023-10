In occasione di Ucraina-Inghilterra e Italia-Ucraina, due partite valide per le qualificazioni a EURO 2024, i tifosi ucraini si sono macchiati di condotte scorrette quali comportamento razzista, blocco dei passaggi pubblici e accensione di fumogeni. Comportamenti che ora sono stati sanzionati dalla UEFA.



Analizzato il ricorso presentato dalla Federcalcio ucraina, che è stato parzialmente accolto, l’organo giudicante della UEFA ha deciso di multare la stessa federazione con 15.000 euro, chiudere parzialmente lo stadio in occasione della prossima partita casalinga in competizioni UEFA e vietare la vendita dei biglietti da parte della federcalcio ucraina in vista del prossimo impegno, anche questo ufficiale e sotto l’egida della UEFA, in trasferta, a punire così la condotta razzista dei propri tifosi. A riferirlo è Calcio e Finanza.



Il prossimo impegno casalingo per l'Ucraina, l'ultimo delle qualificazioni a EURO 2024, sarà contro l'Italia a Leverkusen (Germania), sede neutra per il conflitto russo-ucraino. In quella occasione la Federcalcio ucraina dovrà comunicare alla UEFA quali settori dello stadio saranno chiusi, così da lasciare vuoti un minimo di 5.000 posti.