“Siamo sempre lo straniero di qualcun altro. Imparare a vivere insieme è lottare contro il razzismo” scriveva Tahar Ben Jelloun, scrittore marocchino. Nonostante, siamo ormai un paese globalizzato,e non è più accettabile. Il caso di Lukaku a San Siro contro la Juve, dopo il calcio di rigore che porta sull’ 1-1 la semifinale d’andata di Coppa Italia, è solamente l’ultimo di tanti casi di cori razzisti rivolti ai calciatori. Il Belga ha twittato esprimendo il suo disappunto. Dal 2019 al 2023 non è cambiato nulla, augurandosi che la Lega possa prendere dei seri provvedimenti, sperando che si arrivi alla fine di questo scempio. In seguito, riportiamo alcuni dei più eclatanti episodi di razzismo avvenuti in Serie A:- All'Olimpico, uno dei cori più famosi è quello inneggiato dai tifosi dellaai danni dei cugini della: “…”.- Lato giallorosso, un episodio di discriminazione è avvenuto nel corso della partita tra la.I tifosi della squadra di casa hanno pronunciato dei cori razzisti nei confronti di, definito più volte ‘zingaro’. Lo svedese, dopo lo splendido gol, ha esultato in maniera polemica verso la curva avversaria., durante undel 2 aprile 2019, viene bersagliato da alcuni “tifosi” presenti allo stadio.dopo il 2-0 bianconero, con sguardo di sfida., compagno di Kean, pensa diper protesta e solidarietà.arriva due mesi dopo con la decisione di non sanzionare il Cagliari perché “.”.ACCANIMENTO - Vittima per ben due volte l’ex difensore del Napoli, e capitano del Senegal. In casa della, nonostante anche qui la momentanea sospensione del match, non è cambiato nulla.A San Siro,, si gioca. Koulibaly bersagliato dalle solite “attenzioni” di alcuni sugli spalti. La gara non va avanti, i cori non cessano nonostante gli avvisi dello speaker, e Koulibaly si innervosisce e risponde con un applauso provocatorio al direttore di gara che lo ammonisce per la seconda volta.- Uno dei giocatori maggiormente preso di mira è sempre stato. Nel novembre del 2019, durante un, l’attaccante italiano ha fermato il pallone con le mani e lo ha calciato verso la curva veronese. Super Mario non è riuscito a resistere dopo i continui insulti,. Successivamente, i suoi compagni e avversari sono riusciti a farlo calmare e la partita è continuata.IL PIANTO - Sempre i tifosi dell’sono stati protagonisti di un ulteriore episodio nel 2022, questa volta ai danni di. Dopo essere stato sommerso di fischi da inizio partita, l’attaccante del Napoli, dopo aver segnato, ha reagito mimando ilrivolto alla curva avversaria.- Solamente un’ammenda ai tifosi del Cagliari dopo l’episodio dinel 2010. Nonostante la decisione dell’arbitro di sospendere la partita, i cori non son cessati. Il camerunese, dopo aver segnato un gol al ’39, ha mimato lerivolto a chi lo stava insultando.è stato vittima di un episodio di razzismo durante un amichevole contro la. Il ghanese non è riuscito a mantenere la calma e, esattamente come Balotelli, ha scagliato il pallone contro lo spicchio di curva avversaria. Il match è stato sospeso immediatamente, ma lariguarda iincriminati: dopo due anni, sono stati- Un caso che ha fatto molto scalpore riguarda. Il centrocampista, all’89 del match tra, fa notare al direttore di gara la sua intenzione di lasciare il campo. L’arbitro non lo asseconda, e dopo aver protestato anche con il quarto uomo, decide di ammonire l’ex Milan che picchiava la sua mano sul braccio per indicare il colore della pelle. A questo punto, il calciatore ha completamente perso le staffe ed, venendo espulso. È il, con la beffa della squalifica per una giornata,- Campionato 2005-06, ilospita i nerazzurri. Al 66’,difensore ivoriano,, stanco e stufo dei continui "buu” razzisti da parte dei tifosi nerazzurri. A placarlo, gli interisti Adriano e Martins, riuscendoci a fatica. Nel post-partita, l’ex vicepresidente interista, 52° minuto: l'arbitro estrae il cartellino giallo nei confronti di Murillo per doppia ammonizione., soprattutto per la prima ammonizione al difensore. A quel punto,, ma immediatamente interviene(allenatore di Stankovic ai tempi dell'Inter) chiedendo aiQuesti cori sono, comunque, costati alla Roma