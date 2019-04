Dopo la diffusione di un video nel quale si vede un tifoso dell'Arsenal rivolgere un insulto razzista a Kalidou Koulibaly durante la partita di ieri sera col Napoli (vittoria 2-0 dei Gunners nei quarti di andata di Europa League), il club del nord di Londra ha deciso di intervenire in prima persona. Questo quanto comunicato dalla società a Sky Sports News: "Condanniamo completamente l'utilizzo di questo tipo di linguaggio razzista, e abbiamo intrapreso un'indagine per identificare il colpevole. Seguiamo il principio della 'tolleranza zero': chiunque si comporta così non è benvenuto all'Arsenal e sarà bandito dalle partite. La nostra comunità di tifosi è molto variegata e fanno tutti parte della famiglia. Incidenti del genere sono molto rari all'Emirates Stadium. Invitiamo i nostri sostenitori a riferire ogni episodio simile, o agli steward dello stadio o attraverso il nostro servizio di segnalazione."