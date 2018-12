Timo Werner, attaccante del RB Lipsia e della Nazionale tedesca, ha catturato le attenzioni di tutti i maggiori grandi club europei, dopo l'ottimo inizio di stagione (8 goal in 13 presenze in Bundesliga).

Si era parlato di interessamenti da parte di Real Madrid e Bayern Monaco, ma il club di appartenenza del giocatore tedesco, si è detto pronto a prolungare il contratto di Werner, in scadenza nel 2020 per altri tre anni. Ipotesi che allontanerebbe, almeno per il momento, qualsiasi possibità di cessione.