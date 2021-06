Colpo a zero da parte del Lipsia, che lo ha preso dall'Ajax, Brian Brobbey parla a ELFvoetbal, dicendo la sua sulla Germania e sul calcio tedesco: "Non ho ancora un appartamento, non ho preso lezioni di tedesco, devo ancora conoscere i giocatori e non ho visto la Bundesliga nelle ultime settimane. In ogni caso, non guardo quasi mai questa competizione. I miei agenti pensavano che il Lipsia fosse il passo migliore. Inghilterra o la Spagna sono sempre possibili". Non sembra convinto della scelta fatta l'ex Lanciere, che aveva scelta l'RB Lipsia per Nagelsmann, ora al Bayern.