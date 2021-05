Dominik Szoboszlai, trequartista dell'RB Lipsia, parla dopo aver rinnovato il proprio contratto coi tedeschi: "Ovviamente immaginavo che i primi sei mesi qui sarebbero stati diversi. L'obiettivo era quello di poter aiutare la squadra in campo durante la seconda metà di stagione, purtroppo non è stato così. Ora sono guarito e sarò in grado di aiutare la squadra nella prossima stagione, muoio dalla voglia di giocare. Fin dal primo giorno ho sentito il supporto totale, la piena fiducia e il massimo appoggio del club in questa fase difficile. Il rinnovo anticipato è un altro segnale forte e sottolinea che vogliamo fare la differenza".