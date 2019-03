Il Lipsia ha annunciato il rinnovo contrattuale di Yussuf Poulsen fino al 2022, un anno in più rispetto al precedente accordo. Queste le dichiarazioni dell'attaccante: "Sono molto contento di continuare a giocare per il Lipsia. Sono cresciuto qui e questo è il motivo per cui sono maggiormente felice di proseguire questo cammino insieme".