RB Lipsia, UFFICIALE: una stellina ex Barcellona passa al Getafe

Il Getafe ha annunciato di aver trovato un accordo con il Lipsia per il trasferimento fino al termine della stagione di Ilaix Moriba, ex stellina del Barcellona.



Ecco il comunicato ufficiale: "Il Getafe Football Club annuncia di aver raggiunto un accordo con l'RB Lipsia per l'incorporazione in prestito del calciatore guineano Ilaix Moriba fino alla fine della stagione. A 20 anni, Moriba ha già una vasta esperienza nel calcio professionistico, soprattutto nella Liga, dove ha giocato un totale di 52 partite in cui ha distribuito 5 assist.



Nella stagione 2021/22, Moriba ha condiviso con il nostro allenatore José Bordalás l'esperienza positiva al Valencia CF, dove ha raggiunto la finale di Copa del Rey. Ilaix Moriba, impegnato con la Guinea per la disputa della Coppa d'Africa, arriverà a Getafe al termine della partecipazione della sua squadra alla suddetta competizione".