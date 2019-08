Come riporta la Bild, cresce il nervosismo in casa RB Lipsia attorno alla situazione dell'attaccante classe '96 Timo Werner. Sta per scadere infatti l'ultimatum posto al giocatore per decidere se prolungare o meno il contratto in scadenza a giugno 2020. Osservano la situazione anche Napoli e Roma, ma per la stampa tedesca il Bayern Monaco resta il club favorito per aggiudicarsi il giocatore a parametro zero.