RD Congo-Guinea: le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

In Coppa d'Africa, è tempo di quarti di finale. Oggi alle 21, allo stadio Alassane Ouattara, in Costa d'Avorio, scendono in campo la Repubblica Democratica del Congo, che negli ottavi di finale ha eliminato a sorpresa l'Egitto di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool e stella della manifestazione (ma assente nel match perso contro la Repubblica Democratica del Congo), e la Guinea, che negli ottavi di finale si è sbarazzato della Guinea Equatoriale, battuta per 1-0. Chi vincerà il quarto di finale fra Repubblica Democratica del Congo e Guinea affronterà in semifinale la squadra vincente del quarto fra Mali e i padroni di casa della Costa d'Avorio.



REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-GUINEA, LE PROBABILI FORMAZIONI:



REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (4-3-3): Mpasi-Nzau; Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku; Bongonda, Moutoussaumy, Picke; Elia, Bakambu, Wissa. Ct. Desabre.



GUINEA (4-2-3-1): Kone; Conte, Diakhaby, Jeanvier, Sylla; Moriba, Konate; Guilavogui, Camara, Kante; Bayo. Ct. Diawara.



DOVE VEDERE REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-GUINEA IN TV E STREAMING: Repubblica Democratica del Congo-Guinea sarà visibile in diretta tv su Sportitalia e in diretta streaming sulla App Sportitalia.



GLI ALTRI QUARTI DI FINALE: Oltre a Repubblica Democratica del Congo-Guinea e Mali-Costa d'Avorio, completano il quadro di quarti di finale le partite Nigeria-Angola (in programma oggi alle 18) e Capo Verde-Sudafrica.