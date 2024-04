Real, Ancelotti: '200 in Champions? Una competizione che mi ha dato tanta felicità...'

27 minuti fa



Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Manchester City in Champions League, valida per l'andata dei quarti di finale. Queste le sue parole a partire dal traguardo delle 200 panchine nella massima competizione europea per club: "200 partite di nervi e sofferenza ma alla fine va bene, è una competizione che mi ha dato tanta felicità durante tutta la mia carriera, da calciatore e da allenatore".



Com'è stato l'arrivo al Bernabeu, con i tifosi che vi hanno acclamato?

"L'ambiente è molto caldo, la partita è complicata e più è difficile più il pubblico si avvicina a noi".