Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, commenta ai microfoni di Dazn il ko pesante contro il Barcellona: “Il risultato e la prestazione non sono stati buoni, abbiamo sofferto molto, abbiamo cercato di fare una pressione alta ma hanno trovato spazi, controllato bene il possesso. È stata una serata difficile”.



Un riferimento davanti è mancato?

“Non è stato un problema di riferimento, potevamo tenere palla con Modric ma non riuscivamo a tenere palla. È stata una serata storta, niente di più. Abbiamo un vantaggio importante, non dobbiamo fare drammi, preparare bene le prossime due settimane. Recupereremo alcuni giocatori e prepareremo bene il finale”.



La rende felice il Milan in alto?

“Sì, è normale. Sono milanista”.