Nada nuevo en el Bernabéu. — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023

Así está la pierna de nuestro 'agresor'. pic.twitter.com/mFGvI87tD9 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023

In campo la gara è finita da ore, fuori invece è ancora in corso.A protestare sono gli ospiti per un’espulsione di, comminata dall’arbitroe da loro ritenuta ingiusta. Al 64’ l’argentino ha colpitocon una gomitata e si è preso il rosso. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra disi era portata in vantaggio con Gimenez ma si è fatta riprendere nel finale.Le rimostranze dei Colchoneros sono partite già in campo dopo l’uscita di Correa ma sono divampate sui social. Il profilo ufficiale del club infatti ha prontamente twittato un commento sibillino. “”, tanto è bastato per accendere il confronto tra i tifosi.Ma i tweet non si sono fermati lì., dovuti ai tacchetti e alle entrate degli avversari, con una didascalia emblematica: "".Anche nel post gara le dichiarazioni infuocate non sono mancate. Quella più dura è stata del portiere e bandiera: ‘Ogni volta che veniamo qui succede questo. Ce lo dicano, così”. Il derby è pur sempre il derby.