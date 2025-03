Getty Images

. Una situazione assolutamente assurda e particolare quanto successo in quel dell’Estadio Metropolitano di Madrid, durante il derby valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.– vinta dai Blancos –L’argentino, ricordiamo, aveva inizialmente spiazzato Courtois con una conclusione sotto la traversa. Tuttavia, durante l’esecuzione,– il sinistro, per la precisione –. Da regolamento, infatti, la sfera non può essere toccata una seconda volta dopo la battuta. Non è prevista nemmeno la ripetizione del calcio di rigore e il tiro dal dischetto è considerato non valido.

, partendo dalle dichiarazioni da parte del tecnico dei Colchoneros Diego Pabloche si è lasciato andare a uno sfogo in conferenza stampa: "Alzate la mano se avete visto che Julian ha toccato il pallone due volte sul rigore. Forza! Pronti? Nessuno alza la mano. Un'altra domanda.". Chiara la frustrazione dell’allenatore dell’Atletico, in merito a un caso che ha inciso in maniera pesante sull’eliminazione dalla Champions League e sul passaggio del turno dei rivali del Real guidati da Ancelotti.

, in questi minuti,inerente alla casistica di mercoledì sera: “, che ha portato all'annullamento del calcio di rigore effettuato da Julián Alvarez al termine della partita di UEFA Champions League di ieri contro il Real Madrid.Anche se minimo,, come mostrato nel video allegato. Secondo la regola attuale (Regole del Gioco, Regola 14.1),

nei casi in cui un doppio tocco sia chiaramente non intenzionale”.