Real-Atletico Madrid: perché il derby di sabato 8 febbraio è uno dei più polemici di sempre

Getty Images

, derby di: una partita che, di suo, è sempre accesa di tensione e rivalità: stavolta, però, più che mai. All'inizio della settimana, ecco la lettera dei Blancos alla, che viene addirittura definitaa causa di un mancato cartellino rosso a Carlos Romero dell'Espanyol per un brutto intervento su Mbappé nel precedente turno di campionato.L'Atletico, che spesso sui suoi social non manca di proporre contenuti virali, non si è fatto attendere con la risposta. I Colchoneros hanno chiesto "aiuto, visto che in questi giorni ci vengono poste molte domande sull'argomento" alla Rae (l'Accademia della Crusca spagnola, ndr) in merito alle sfumature dei seguenti verbi: "".

Instrucciones básicas para el derbi pic.twitter.com/ADZE8e07Mt — Atlético de Madrid (@Atleti) February 5, 2025

Finita qui? Assolutamente no. Un altro post è successivamente comparso: "Ops, forse avremmo dovuto chiederlo in un messaggio diretto". E poi, non contenti, i biancorossi hanno postato dellein stile mobili IKEA, nelle quali si legge:Infine, ecco una parte 2, con la preparazione del prato, delle illuminazioni e dello spogliatoio, per poiAccuse forti, fortissime.

- "Non è il nostro modo di fare le cose, ogni allenatore e ogni squadra ha le sue ragioni ma siamo esseri umani e tutti possono sbagliare". Gerard Piqué, ex difensore blaugrana, ha rincarato: "Fanno così da 120 anni, il loro comunicato è come fumo negli occhi. A Madrid sono abituati a fare così: quando le cose non vanno bene iniziano a mettere pressing sugli arbitri che così non saranno più tranquilli".