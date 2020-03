Gareth Bale pensa al futuro: secondo quanto raccolto dal Telegraph, l’attaccante del Real Madrid ha ammesso di essere pronto ad aprire un bar nella sua Cardiff e non solo: “Ho 30 anni, devo pensare al futuro dato che non giocherò per sempre a calcio. Mi è venuta da poco l’idea di aprire un bar ed altre attività simili a Cardiff, dato che è la mia città e vorrei che cresca il più possibile. Sto cercando di curare il mio futuro piuttosto che restare sul divano, mi immagino su un campo da golf dopo il ritiro”.