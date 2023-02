Il Real Betis è immerso in un grave problema economico da diversi mesi. La squadra biancoverde deve svolgere una serie di operazioni per avere un margine economico sufficiente per pensare ai rinforzi per il prossimo anno. Il giocatore con maggior mercato è Nabil Fekir. Il talento francese sarebbe la “vittima sacrificale” per fare cassa.



IL VALORE – Il ventisettenne è stato la colonna portante della squadra negli ultimi anni. Il club di Siviglia ha valutato il suo cartellino, non sotto, 30 milioni di euro, in modo tale da poter recuperare l’investimento fatto tre anni fa per prelevarlo dall’Olimpique Lione.



L’INTERESSE – Le principali squadre che hanno messo gli occhi sul giocatore sono tutte della Premier: Newcastle, Arsenal e Manchester United.