Emilio Butragueño, dirigente del Real, ha parlato ai microfoni di beIN Sports: "Sono stati migliori di noi, siamo una squadra abituata ad avere la palla, e loro l'hanno avuta quasi per tutto il primo tempo. Si sentivano a loro agio e la loro pressione era efficace: all'inizio del secondo tempo è accaduto il contrario, abbiamo avuto delle occasioni come il colpo di testa di Sergio e quello di Modric che poteva fare il 2-2 in un momento critico del match. Molto presto invece è arrivato il terzo gol ed è diventato tutto molto complicato. Non siamo felici e ci dispiace per il madridismo. Quando perdiamo perdiamo tutti come abbiamo fatto quando vinciamo. Lopetegui? Non è il momento di parlare di questo problema".