La sfida per Paul Pogba si è accesa nelle ultime settimane. Le protagoniste di questa lotta per il centrocampista francese del Manchester United sono state finora Juventus e Real Madrid. Al momento, nessuna delle due formazioni è riuscita a convincere i Red Devils a privarsi del proprio gioiello. Tuttavia, se i bianconeri continuano a sperare nel colpaccio, dalla Spagna filtra più di una perplessità sulla convenienza dell'affare. Pogba è un investimento notevole ed il Real ne ha già fatti altri durante l'ultimo mese. Inoltre, la stagione da poco conclusa ha visto il francese in calo prestazionale. Così, i Blancos stanno valutando l'ipotesi di cambiare bersaglio. L'alternativa a Pogba sarebbe il giocatore olandese dell'Ajax Donny Van de Beek.