La quiete dopo la tempesta. Dopo alcune settimane ricche di tensioni,La strada era stata tracciata una decina di giorni fa con un incontro tra il capitano dei blancos, il vice presidente de Blas, il dg Sanchez e il direttore Galeano. Insomma, i pezzi grossi della dirigenza blanca, ad eccezione di Florentino Perez.Sergio Ramos è stato accostato con forza alla Juventus nelle ultime ore. Ma il club bianconero non ha mai avviato una vera e propria trattativa.Più concreta è la pista che porta al Psg che ha si avuto più di un contatto con gli agenti del campione spagnolo. La prima scelta di Sergio Ramos, però, è sempre stata il Real Madrid, club con il quale ha fatto la storia e che considera qualcosa in più di una seconda casa. Florentino Perez non voleva andare oltre un anno di contratto ma adesso sta per cedere alle richieste del capitano.