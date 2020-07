"La situazione ​Non ci saranno grandi acquisti questa estate, la situazione è pessima". Parola di, presidente del, subito dopo la conquista della. E in effetti, economicamente parlando, i top club, quest'anno, non saranno protagonisti di esborsi economici folli. L'operazione di mercato che rappresenta come si svolgeranno le trattative è quella portata a termine dapiù un leggero esborso economico per, top player per top player, scambi per segnare plusvalenze e non tirare fuori cash. E anche ilsi adeguerà.Non un mercato faraonico, quindi, per i campioni di Spagna, ma qualcosa, comunque, dovranno fare, soprattutto per un vice: dopo il flop, serve un attaccante che possa farsi trovare pronto per sostituire il fuoriclasse francese, autore di 21 gol in stagione, conil 9 più forte in circolazione, ma anche prossimo ai 33 anni. E per arrivare a un nuovo vice, serve per forza fare cassa. E qui nascono possibilità di mercato per le altre.- Lukaè l'indiziato numero 1 per uscire e fare cassa. Pagato 60 milioni di euro un'estate fa, le Merengues puntano a scucire il più possibile alle pretendenti: per questo la pista Milan è difficile. Non impossibile, ma difficile. Altri giocatori appetibili in Italia sono, difensore, che piace alla, grazie anche alla sua duttilità, e, accostato sempre ai giallorossi: decisivo nel 2-0 contro il Barcellona che ha dato il là alla rimonta blanca, è con le valigie in mano da un anno. Restando sempre al reparto offensivo: Lucasè pronto a lasciare, con ilche lo valuta per il dopoè chiuso e fuori dai piani e può diventare un'occasione buona per le italiane (era stato accostato al Milan in passato), così come, nel mirino dell'dima con il fattore Mendes che può regalare sorprese, soprattutto in casaA centrocampopotrà contare suoi suoi esperti pretoriani, magari con un acquisto allaper svecchiare un po' il reparto. Infine, la difesa, dove c'è un big che quest'anno in Liga ha messo insieme solo 15 presenze, complici i tanti infortuni ma anche le scelte di Zizou e l'esplosione di, unica operazione di mercato estiva che ha dato i suoi frutti:. Sul brasiliano, che in questa stagione è anche esploso in lacrime per i fischi dei tifosi, c'è sempre la, dove c'è il suo grande amico Ronaldo. In scadenza nel 2022, l'ex, che ieri scherzava e rideva in tribuna con Roberto Carlos, può davvero cambiare aria in estate. Con la Vecchia Signora che osserva attentamente la Casa Blanca, lì dove si vince ma c'è da fare dei tagli per sfoltire una rosa piena di talento. E di stipendi ricchi.@AngeTaglieri88