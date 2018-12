Il caso Isco tiene banco in casa Real Madrid. Come scrive Tuttosport, Santiago Solari non lo ritiene utile alla sua causa, ma il presidente Florentino Perez non è sicuro di sacrificare già a gennaio l'ex Malaga sull'altare del mercato. Inoltre lo stesso giocatore non vorrebbe cambiare aria a stagione in corso, visto che tra qualche mese sarà padre per la seconda volta. Con la Juve che guarda interessata, preferendo la situazione "estiva" a quella "invernale".