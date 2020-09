2014: "La JUVE es donde quería estar".

2016: "Mi sueño es triunfar en el Real MADRID".

2017: "De pequeño me imaginaba en el CHELSEA".

2019: "El ATLETI es la auténtica felicidad desde la infancia".



214 milioni di euro, se si considerano anche idella Juventus (che lo ha preso in prestito a 10 con diritto di riscatto a 45):, di nuovoe ancora i bianconeri: tante maglie, tantissimi soldi. E anche tanti sogni realizzati, a quanto pare...Il nuovo, vecchio, 9 dellanon è stato ancora presentato in conferenza stampa, momento in cui, in passato, ha svelato che i suoi desideri di bambino, che evidentemente erano numerosi, sono stati tutti soddisfatti. Sogno, felicità, obiettivo, casa. Sogni, desideri. E anche un po' di confusione...E' diventato virale, sul web, un video montato dal Chiringuito in cui sono messe insieme tutte le dichiarazioni rilasciate al 'primo giorno di scuola' nei diversi club in cuiha giocato. Si parte proprio con la, primo trasferimento tra i pro:. Si torna al, due anni dopo:. Si vola a, sponda. Si torna a Madrid, questa volta in maglia. Ora, in bianconero, una nuova puntata. Remake del passato o materiale inedito? Alla conferenza l'ardua sentenza.