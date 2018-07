Terminato il Mondiale del Belgio con la conquista del terzo posto, i giocatori della selezione del ct Martinez sbloccano alcune trattative di mercato. Uno di questi è Thibault Courtois, che - secondo i media spagnoli - sarebbe ad un passo dal Real Madrid. La dirigenza dei blancos sta cercando di stringere i tempi con il Chelsea e i rappresentanti del calciatore per concludere la trattativa. Secondo Marca, il Real è pronto a pagare 35 milioni di euro per avere Courtois. Il portiere belga ha ancora un anno di contratto con i Blues, ma ha già fatto sapere che non rinnoverà e quindi i collaboratori di Abramovich si sarebbero orientati sul romanista Alisson. In questo caso però c'è da battere la concorrenenza del Liverpool.