Dani Ceballos ha scelto l'Arsenal. Il centrocampista spagnolo, stella dell'ultimo Europeo Under 21 vinto dalla Rojita, è atteso domani a Londra per visite mediche e firma sul nuovo contratto. Il centrocampista del Real Madrid doveva scegliere tra i Gunners e il Tottenham, ha optato per i primi.



Come scrive As, la scelta è stata dunque presa, con il classe '97 che andrà in prestito alla corte di Emery. Cercato dal Milan, Dani Ceballos vola in Premier League, alla ricerca di quello spazio che gli è mancato in questi anni. Ci aveva provato anche il Siviglia con Lopetegui, ma Emery è stato più convincente di Lopetegui.