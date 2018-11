La panchina di Eusebio Di Francesco torna a traballare. L'ultimo ko a Udine rilancia i dubbi della Roma sul proprio allenatore, atteso ora da una settimana delicata per il futuro: due sfide complicate, contro il Real Madrid in Champions League e contro l'Inter in campionato.



DUBBI ROMA, MONCHI... - Per quanto l'esonero non sia la prima soluzione considerata, scrive Il Corriere dello Sport, la società sta valutando anche questa ipotesi nel caso la situazione dovesse precipitare nelle prossime due gare e, qualora l'esonero diventasse realtà, quello di Di Francesco non sarebbe l'unico addio ai giallorossi: il ds Monchi si è legato al futuro del tecnico e sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni in caso di ribaltone in panchina. Una settimana rovente per la Roma: Real e Inter decidono il futuro di Di Francesco e Monchi.