Real Madrid e Manchester United secondo la stampa spagnola sono i due club che più stanno pensando all'acquisto a fine stagione di Dusan Vlahovic. Ma per la punta bianconera sono almeno due i dubbi che stanno frenando l'affare: prima di tutto il costo dell'operazione, e in secondo luogo il rendimento che il serbo sta avendo in campo e che non giustificherebbe un esborso così alto come quello richiesto dalla Juventus.