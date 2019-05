Ormai sembra tutto fatto. Eden Hazard è pronto a salutare il Chelsea per accasarsi al Real Madrid. Dall’Inghilterra ne sono sicuri: il trasferimento si farà. La cifra dell’affare è di quelle importanti: 87 milioni di sterline. L’approdo del fantasista belga nella capitale della Spagna aprirebbe scenari importanti anche per la Juventus. I bianconeri, infatti, potrebbero lanciarsi su Isco e James Rodriguez, due giocatori di proprietà del Real, ma finiti ai margini del progetto di Zinedine Zidane. Il primo è un vecchio pallino del club campione d’Italia in carica, mentre per il secondo c’è da affrontare la concorrenza agguerrita dell’Atletico Madrid.