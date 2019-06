Non si arresta il forcing del Real Madrid per Eden Hazard. I Blancos stanno lavorando per chiudere l’affare nelle prossime ore. Stando alla stampa inglese, la trattativa con il Chelsea procede bene e sembra ormai in dirittura d’arrivo. Insomma, la chiusura è questione di dettagli. Nel frattempo, la Juventus si prepara a piazzare due colpi di mercato proprio dalle Merengues. Il primo obiettivo è James Rodriguez: il colombiano è un profilo gradito a Fabio Paratici, ma potrebbe essere inserito tra le contropartite tecniche necessarie per permettere al Real di arrivare a Paul Pogba. Il secondo nome è quello di Isco ed è meno vincolato dalle trattative in uscita dei tredici volte campioni d’Europa.