INTER

REAL MADRID

Incolpevole sul gol di Kroos e sulla meraviglia balistica di Asensio, bravo sulle conclusioni di Jovic e Casemiro. Salva anche su Mariano Diaz.: Quando incrocia Vinicius in corsa, sono dolori. Tanti errori tecnici.: Qualche volta perde la trebisonda e lo ritrovi in zone di campo inusuali per il suo ruolo da centrale. Sbanda qualche volta anche lui.Il migliore del reparto, sbroglia qualche occasione pericolosa con intelligenza tattica.Gioca con buona personalità e si propone con continuità. Suo il cross per Perisic, su cui Carvajal salva come può. Conferma i passi avanti.(Dal 1’ s.t.Troppo morbida l’opposizione ad Asensio, lo guarda a cinque metri quando lo spagnolo piazza la palla all’incrocio. Si dimostra ancora una volta inadeguato per certe platee.Lascia a Kroos tutto il tempo di mirare e calciare, portando il suo pressing in colpevole ritardo. Arriva alla conclusione sull’imbucata di Calhanoglu, ma da ottima posizione non trova neanche la porta. Nervoso, reagisce a una spallata di Militão con un pugno al polpaccio: rosso diretto, rischia di saltare anche il ritorno degli ottavi.Nei primi 7’ di gioco va alla conclusione due volte, sfiorando il gol con un mancino molto insidioso. Non abbocca alla finta di Vinicius e argina un contropiede che sarebbe stato quasi sicuramente letale. Inzaghi lo toglie per farlo rifiatare.(Dal 15’ s.t.Recupera qualche pallone ma entra in campo poco prima dell’espulsione di Barella, che cambia la sua partita e quella dell’Inter).Inizia con un paio di buone giocate ma sul più bello perde vigore e inizia a girare a vuoto. Nella ripresa imbuca un buon pallone per Barella ma l’italino spreca tutto.(Dal 15’ s.t.Con l’Inter in 10, può fare poco contro il palleggio del Real. Ma palla al piede non riesce comunque ad essere abbastanza lucido).Impatta bene il cross di Dumfries, ma trova Carvajal a sbarrare la strada alla sua conclusione diretta in gol. Spizza con astuzia l’angolo di Calhanoglu e colpisce il palo esterno. Un colpo di sonno al 35’ quando tiene in gioco Jovic, rischiando di mandarlo in gol. È tra i pochi a tenere botta per tutto il match.Poco mobile, appesantito. Non la prende mai, da salvare solo il velo in favore di Barella, in una gara intera.(Dal 21’ s.t.Entra per riequilibrare l’Inter rimasta in dieci. Fa quel che può)Vale lo stesso discorso di Lautaro, da centravanti di questa caratura, ti aspetti ben altro. E invece… Assente.(Dal 15’ s.t.Lotta su tutti i palloni e cerca di far salire la squadra).Buon primo tempo dei suoi, ma l’Inter concede spazi imperdonabili, in cui il Real si infila senza pietà.Inoperoso.Salva sul tiro di Perisic, diretto a rete, opponendosi con esperienza e fortuna.Se non è serata né per Lautaro né per Dzeko, è anche merito dei due centrali blancos.Vedi Èder Militao.Spinge poco e nel primo tempo l’Inter affonda spesso dal suo lato.Mette l’angolino nel mirino e con il sinistro trova il bersaglio da vero cecchino.(Dal 33’ s.t.Un professore. Solida diga, impegna Handanovic con un buon destro e pulisce tanti palloni. Fa sempre la cosa giusta.(Dal 26’ s.t.Al posto di Casemiro, pochi minuti per gestire un match ormai indirizzato).In mezzo al campo palleggia quasi con arroganza di fronte al pressing avversario.Un palo e tanta confusione, con qualche buona occasione sprecata, su tutte quella di fine primo tempo.(Dal 33’ s.t.)Lanciato in porta da Carvajal, aspetta l’uscita di Handanovic e prova lo scavetto, ma la sua conclusione finisce a lato. Migliora nella ripresa.(Dal 33’ s.t.La gara si accende immediatamente con una sua conclusione di poco a lato. Spreca un buon contropiede litigando un po’ col pallone, peccato mortale per uno con le sue capacità tecniche.(Dal 35’ s.t.: Vince la partita con estrema concretezza e passa il girone da primo in classifica.