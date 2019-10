Luka Jovic sembra aver trovato la sua dimensione con la maglia del Real Madrid e nell'ultimo periodo sta trovando più spazio nello scacchiere tattico di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tuttavia, la sua cessione in prestito a gennaio è ancora possibile e, sebbene in estate sia stato il Milan il club più interessato all'acquisto ora è l'Inter che sta spingendo per trovare un vice-Lukaku e sta sondando il terreno per lui.