Julen Lopetegui, allenatore del Real Madrid, rilascia una lunga intervista a Onda Cero, dove parla, tra le altre cose, anche di Cristiano Ronaldo: "Non ho mai parlato con lui, ha sempre mostrato il chiaro interesse di andare via, il club lo ha aiutato. Ha dato tutto, è un giocatore incredibile. Ho rispettato la sua scelta".



SULLA SPAGNA - "Ho semplicemente preso una decisione. E lo rifarei, perché ho fatto tutto nella maniera più onesta, e oggi non mi pento di nulla. Se ho dolori di stomaco ripensando a quanto successo? Per nulla. Sono felice di allenare il Real, abbiamo grandi obiettivi e inoltre sono convinto che Luis Enrique sarà perfetto per la selección. Non ho paura se sia uscita o meno la verità, ho fatto la scelta giusta: dire sì al Real Madrid. Ho già spiegato quello che sentivo e che sento ancora oggi".



SUL REAL - "Arrivai quando avevo 18 anni (tra Castilla, prestito al Las Palmas e prima squadra, ndr), me ne andai a 24. Il mondo Real è cresciuto tantissimo: c’è sempre stata la sensazione di grandezza, ma negli ultimi anni il club è diventato ancor più prestigioso. Se si pensa ai titoli conquistati…".



SU MARIANO - "Ho parlato con lui. Ci aiuterà tantissimo. Conosce il club e le esigenze del Real Madrid. L'ho chiamato per dirgli quello che penso di lui. Courtois? E' fantastico".



SU NEYMAR E MBAPPE' - "Non voglio parlare di giocatori che non sono qui. Mi piacciono Bale, Benzema, Asensio, Isco... i nostri. Gli altri meritano rispetto ma non attenzione".



VICE MARCELO - "Abbiamo Nacho che è fenomenale, abbiamo Reguilòn che adoriamo e che siamo convinti diventerà un grande giocatore".