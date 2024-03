Real Madrid, 2 giornate di squalifica per Bellingham: quali partite salta e quando rientra

Si trascinano le conseguenze di quanto accaduto nel finale dell'accesa sfida tra Valencia e Real Madrid, andata in scena lo scorso 2 marzo al Mestalla. Una sfida che ha fatto molto discutere ragione dell'arbitraggio dello spagnolo Gil Manzano, che nel finale ha fischiato la fine del match proprio mentre la palla del possibile 3-2 in favore del Real stava entrando in porta. Protagonista, suo malgrado, è stato Jude Bellingham, che prima si è visto annullare il gol vittoria e poi ha ricevuto un'espulsione a causa della veemente reazione.



QUALI PARTITE SALTA - E' di pochi minuti fa la decisione del giudice sportivo riguardante l'espulsione del talento inglese, che salterà 2 partite. Bellingham mancherà dunque per Real Madrid-Celta Vigo e per Osasuna Real Madrid, in programma rispettivamente per il 10 e il 16 marzo. Se sarà riconfermata la squalifica (il Real farà probabilmente ricorso), il capocannoniere della Liga rientrerà giusto in tempo per la sfida del Bernabeu contro l'Athletic Bilbao, attualmente 5° e in piena corsa per un posto in Champions, dopo aver battuto il Girona e pareggiato con il Barcellona. Intanto, Bellingham è atteso regolarmente in campo nell'undici iniziale che questa sera affronterà il Lipsia per il ritorno degli ottavi di Champions League.