Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Marco Asensio piace in Premier League. In particolare su di lui ci sarebbero Everton, Leeds e Leicester. I toffees sono alla ricerca di un sostituto di James Rodriguez, il quale è stato messo alla porta da Benitez; per Bielsa invece rappresenta l'alternativa ad Adama Traorè, anche se i due hanno caratteristiche molto diverse, mentre le foxes hanno bisogno di un ala che rimpiazzi Under nelle rotazioni dopo il mancato riscatto del turco. Le trattative sono agli inizi ma il Real Madrid potrebbe decidere di fare cassa cedendo lo spagnolo.