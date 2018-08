Secondo quanto riportato da AS in Spagna il Real Madrid non vuole cedere l'attaccante brasiliano Vinicius Junior nonostante la ricca corte che tanti club stanno facendo per lui. 9 sono infatti le squadre interessate fra cui anche un'italiana, l'Udinese, che spera nel prestito da gennaio. Ecco le altre 8 squadre in corsa: Rayo, Valladolid, Betis, Real Sociedad, Leganés, Girona, Espanyol e Nantes