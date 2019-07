Il Manchester United ha sparato grosso, chiedendo 180 milioni di euro per far partire Paul Pogba, ma il Real Madrid è pronto a sacrificare ben sei pedine del suo organico (Keylor Navas, il baby talento Mariano Diaz, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Gareth Bale e Isco) pur di arrivare al talentuoso centrocampista francese. Lo "sforzo" dei Blancos viene premiato dagli analisti Stanleybet.it dove gli spagnoli occupano la prima piazza della lavagna scommesse, dati a 1,75 come prossima squadra di Pogba. Li la Juventus, pure sulle tracce del calciatore ma staccata sensibilmente e data 4 volte la posta. A 6,00 l'approdo al Paris Saint Germain, mentre è quasi impensabile il tradimento con il Manchester City, proposto a quota 30,00.