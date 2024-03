Real Madrid ai quarti di Champions League, ma fischiato dal Bernabeu: la ricostruzione

Il Real Madrid conta appena due sconfitte in tutte le competizioni in una stagione fin qui pressoché impeccabile: solo l'eliminazione dalla Coppa del Re ad opera dell'Atletico Madrid (che ha strappato anche 4 punti su 6 in campionato) ha macchiato un cammino da schiacciasassi. Eppure, all'intervallo e alla fine della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, i tifosi dei Blancos non hanno nascosto il proprio disappunto.



DOMINATI, MA NON VINTI - Il Lipsia ha messo sotto gli uomini di Ancelotti in particolare nel primo tempo con tante occasioni per Lois Openda, per cui il Bernabeu è esploso in una bordata di fischi al duplice fischio dell'arbitro italiano Davide Massa. Inoltre, il dato sui tiri e sugli expected goals è eloquente: 6-13 per il Lipsia le conclusioni tentate, per il doppio delle segnature attese. Al Real Madrid non basta avere la meglio nel doppio confronto, è richiesto anche il dominio sugli avversari. Chiunque essi siano.



LE PAROLE DI ANCELOTTI - "I fischi? Erano meritati, quando non si gioca bene è giusto che lo stadio ci tenga svegli. Ma siamo ai quarti e con sette punti di vantaggio in campionato".