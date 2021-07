Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione di Alaba, arrivato a zero dal Bayern Monaco per sopperire alla partenza dell'ormai ex capitano Sergio Ramos in direzione PSG. "​Quando ho visto l’offerta del club, il più grande club al mondo, non ci ho pensato due volte. Sono molto orgoglioso di essere qui e ho molta voglia di mettermi la camiseta del Real Madrid e lottare per nuovi titoli" - ha esordito il difensore austriaco.



SULLA SCELTA DEL NUMERO DI MAGLIA - "Mi è stata offerta la numero 4, non ho avuto molta scelta, ma sono al corrente di che cosa significhi questa maglia per questo club e della pesante eredità di Sergio Ramos. Spero di esserne all’altezza e di onorarla. Io però sono David Alaba e non sono venuto qui per paragonarmi a nessuno".



SU ANCELOTTI - Conosco Carlo dalla nostra esperienza al Bayern Monaco e la nostra relazione è eccellente. Posso giocare in varie posizioni, la scelta è totalmente dell’allenatore.